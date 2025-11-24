  2. দেশজুড়ে

টেকনাফে মিয়ানমার থেকে আসা এক লাখ ইয়াবাসহ পাচারকারী আটক

প্রকাশিত: ০৯:২৪ এএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
কক্সবাজারের টেকনাফে গভীর সাগর হয়ে মিয়ানমার থেকে আসা ইয়াবার চালান আটক করেছে বিজিবি ও র‍্যাব। অভিযানে এক লাখ পিস ইয়াবাসহ এক পাচারকারীকে আটক করা হয়েছে।

শনিবার (২৩ নভেম্বর) ভোর সাড়ে ৪টার দিকে টেকনাফ সদরের উত্তর লম্বরি এলাকার কচ্ছপিয়া ঘাটে এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটক পাচারকারী হোসেন আহমেদ (৩৫) টেকনাফ উত্তর লম্বরি গ্রামের নূর আহমদের ছেলে।

বিজিবির টেকনাফ ব্যাটালিয়নের (২ বিজিবি) অধিনায়ক লে. কর্নেল আশিকুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, গভীর সাগর হয়ে মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে মাদকের চালান অনুপ্রবেশ করবে, এ তথ্য পেয়ে রোববার ভোরে বিজিবি ও র‍্যাবের যৌথ টহল দল গভীর সাগরে নজরদারি চালায়। এসময় একটি নৌযানের সন্দেহজনক গতিবিধি প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারিতে ধরা পড়লে তারা টেকনাফের কচ্ছপিয়া, দরগাছড়া ও মিঠাপানিছড়া এলাকায় অবস্থান নিয়ে ঘেরাওয়ের প্রস্তুতি নেয়। এর মধ্যে নৌযানটি কচ্ছপিয়া সৈকতের কাছে এলে পাচারকারীরা পানিতে নেমে মাদক হস্তান্তর করার চেষ্টা করছিল। এসময় বিজিবি ও র‍্যাবের দল ঘেরাও করলে একজন পাচারকারীকে এক লাখ পিস ইয়াবাসহ আটক করে। এসময় তার সঙ্গে থাকা আরও দুজন সহযোগী নৌযান নিয়ে গভীর সাগরের দিকে পালিয়ে যায়।

তিনি আরও জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক হোসেন আহমেদ বলেন, তিনি দীর্ঘদিন ধরে সীমান্তপথে মাদক পাচারে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। তিনি মিয়ানমারভিত্তিক মাদক চক্রের কাছ থেকে ইয়াবা সংগ্রহ করে নিয়মিতভাবে বাংলাদেশের ভেতরে সরবরাহ করতেন। তাকে উদ্ধার করা মাদকসহ টেকনাফ মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

