আলতাফ হোসেন চৌধুরী
জিয়াউর রহমানের সময়ই দেশে সবচেয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা ছিল
সাবেক স্বরাষ্ট্র ও বাণিজ্যমন্ত্রী বিএনপির কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সবচেয়ে সুন্দর, শান্তিপূর্ণ ও শৃঙ্খলাপূর্ণ সময় ছিল শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সময়। তিনি নিঃস্বার্থভাবে দেশ পরিচালনা করেছেন। তার আমলে দুর্নীতি ছিল ন্যূনতম, আইনশৃঙ্খলা ছিল স্থিতিশীল, অর্থনীতি ছিল গতিশীল। সবচেয়ে বড় কথা জনগণ শান্তিতে ছিল।
সোমবার (২৪ নভেম্বর) সকাল ১১টায় নিজ বাসভবনে স্থানীয় সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।
আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেন, জিয়াউর রহমানের সময় জনগণের ওপর রাজনৈতিক নির্যাতন ছিল না, চুরি-ডাকাতি কম ছিল। সেই ধারাবাহিকতাতেই দেশ পরিচালনা করেছেন বেগম খালেদা জিয়া। জনগণ শান্তিতে ঘুমাতে পারতো। এখন তারেক রহমানও একই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করছেন।
তিনি আরও বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ছিলেন প্রকৃত কৃষিবান্ধব নেতা। তার আমলে দেশে কৃষিবিপ্লব ঘটে। তখনই প্রথম চাল রপ্তানি শুরু হয়। কৃষিই আমাদের শক্তি লাঙল বন্ধ হলে খাদ্যও বন্ধ হয়ে যাবে।
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পটুয়াখালী-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন আলতাফ হোসেন চৌধুরী। মনোনয়ন পাওয়ার পর থেকেই তিনি সদর, দুমকি ও মির্জাগঞ্জসহ বিভিন্ন এলাকায় পথসভা, গণসংযোগ ও উঠান বৈঠকের মাধ্যমে নির্বাচনি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন।
