পাবনায় জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে গ্রামীণ ব্যাংকের সাইনবোর্ডে আগুন

পাবনায় জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে গ্রামীণ ব্যাংকের সাইনবোর্ডে আগুন
পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার ক্ষেতুপাড়া গ্রামীণ ব্যাংকের সাইনবোর্ডে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। রোববার (২৩ নভেম্বর) মধ্যরাতে পেট্রোল ঢেলে আগুন দেওয়া হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সাঁথিয়া থানার ওসি আনিসুর রহমান।
এদিকে আগুন দেওয়ার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, দুর্বৃত্তরা সাঁথিয়া উপজেলার গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষেতুপাড়া শাখার সাইনবোর্ডে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। মুহূর্তেই আগুন পুরো সাইনবোর্ডে ছড়িয়ে পড়ে এবং পুড়ে যায়। এসময় ‘জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান দিতেও শোনা যায়।
সাঁথিয়া থানার ওসি আনিসুর রহমান বলেন, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। গ্রামীণ ব্যাংকের বাইরে রাস্তার সঙ্গে ব্যাংকের সীমানা প্রাচীরের ওপরে থাকা ডিজিটাল সাইনবোর্ডে আগুন দেওয়া হয়েছে। সরকারকে অস্থিতিশীল করতে কেউ এটা করতে পারে। আনুমানিক রাত দুইটার দিকে এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে। তবে ঠিক কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে সেটি আমরা স্পষ্ট নই। এখনো ব্যাংকের পক্ষ থেকে কোনো লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়নি। তবে আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছি।
