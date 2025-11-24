মেহেরপুরের গাংনীতে অস্ত্রসহ যুবদল নেতা আটক
মেহেরপুরের গাংনীতে অস্ত্রসহ এক যুবদল নেতাকে আটক করেছে সেনাবাহিনী। সোমবার (২৪ নভেম্বর) ভোরে গাংনী পৌরসভার পূর্বমালসাদহ গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।
আটক যুবদল নেতা হলেন, মনিরুজ্জামান মনি। তিনি গাংনী পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক।
সেনাবাহিনী ক্যাম্প সূত্রে জানা গেছে, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে গাংনী আর্মি ক্যাম্প মনির বাড়িতে অভিযান চালায়। অনুসন্ধান শেষে তার বাড়ির ছাদের ওপর থেকে ১টি ওয়ান শুটার পিস্তল উদ্ধার করা হয়। অবৈধ অস্ত্র রাখার অপরাধে মনিরুজ্জামান মনিকে আটক করা হয়। তার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের জন্য গাংনী থানায় সোপর্দ করেছে সেনাবাহিনী।
মেহেরপুর গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, সেনাবাহিনী মনিরুজ্জামান নামের একজনকে থানায় হস্তান্তর করেছে। পরবর্তী আইনানুগ নিয়ম মেনে আদালতে পাঠানো হবে।
আসিফ ইকবাল/কেএইচকে/এমএস