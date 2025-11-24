  2. দেশজুড়ে

জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের ‘মানবিক-জ্ঞানী’ বললেন বিএনপি নেতা আলতাফ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পটুয়াখালী
প্রকাশিত: ০৪:৪২ পিএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
পটুয়াখালীর সদরে নিজ বাসায় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন আলতাফ হোসেন চৌধুরী

জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতাদের ‘মানবিক, জ্ঞানী ও মার্জিত’ বলে উল্লেখ করেছেন সাবেক স্বরাষ্ট্র ও বাণিজ্যমন্ত্রী এবং বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী।

সোমবার (২৪ নভেম্বর) বেলা ১১টায় পটুয়াখালী সদরে নিজ বাসায় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।

আলতাফ হোসেন বলেন, ‘নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দর করতে অন্যান্য রাজনৈতিক দলও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে জামায়াতের প্রার্থী অ্যাডভোকেট নাজমুল আহসানের দলের সভাপতি ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে আমি সাড়ে পাঁচ মাস জেলে ছিলাম। সাড়ে পাঁচ মাস তার পেছনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়েছি। তিনি অত্যন্ত ভালো মানুষ, জ্ঞানী ব্যক্তি এবং দক্ষ চিকিৎসক।’

তিনি আরও বলেন, ‘জামায়াতের নায়েবে আমির তাহের ভাইয়ের সঙ্গে আমি ৯ মাস জেলে ছিলাম। আমরা জেলের পার্টনার, জেলের বন্ধু। তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী মানুষ। আবার তাদের সেক্রেটারি পরওয়ার (মিয়া গোলাম পরওয়ার) ভাইয়ের সঙ্গে পাশাপাশি রুমে ছিলাম। তিনি ও খুব জ্ঞানী ও ভদ্র মানুষ।’

জামায়াতের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিষয়ে আলতাফ হোসেন বলেন, ‘জামায়াতের প্রতি আমার ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। তাদের সঙ্গে কাজ করতে আমি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। এখানের ক্যান্ডিডেট নাজমুল সাহেবও আমার বন্ধু। গতকালও তার সঙ্গে কথা হয়েছে। নির্বাচন হলে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বন্ধু হিসেবেই থাকবেন।’

এসময় পটুয়াখালী জেলা যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক তৌফিক আলী খান কবিরসহ জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মাহমুদ হাসান রায়হান/এসআর/এমএস

