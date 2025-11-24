ভেজাল কীটনাশক তৈরি করায় যুবককে ১ বছরের কারাদণ্ড

ভেজাল কীটনাশক তৈরি করায় যুবককে ১ বছরের কারাদণ্ড
ফরিদপুরের মধুখালীতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ভেজাল কীটনাশক, তৈরির উপাদান ও সরঞ্জাম জব্দ করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় মো. দাউদ মোল্যা (৩৫) নামের একজনকে আটক করা হয়।
সোমবার (২৪ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলার বাগাট ইউনিয়নের উত্তরপাড়া এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।
এসময় আটক দাউদ মোল্যাকে এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। একইসঙ্গে তাকে ১ লাখ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ৩ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, দাউদ মোল্যা প্রায় এক বছর ধরে কৃষিকাজে ব্যবহার করার জন্য ভেজাল কীটনাশক উৎপাদন করছেন। ইতোমধ্যে তিনি এই ভেজাল কীটনাশক বাজারে ছেড়েছেন, যার ফলে অনেক কৃষকের ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। সোমবার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আবু রাসেল ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাহবুব ইলাহী অভিযান চালিয়ে ভেজাল কীটনাশক, কীটনাশক তৈরির উপাদান, ও সরঞ্জামসহ দাউদ মোল্যাকে হাতেনাতে ধরতে সক্ষম হন।
এ সময় ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ভোক্তা সংরক্ষণ আইনে অভিযুক্ত দাউদ মোল্যাকে এক বছরের কারাদণ্ড ও নগদ এক লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়। জরিমানা অনাদায়ে আরও ৩ মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। এ সময় মধুখালী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাহবুব ইলাহী, থানার এসআই তন্ময়, উপজেলা উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মো. ইকবাল হোসেন খান উপস্থিত ছিলেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও),নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আবু রাসেল জানান, অভিযান চালিয়ে ভেজাল কীটনাশক, কীটনাশক তৈরির উপাদান, ও সরঞ্জামসহ দাউদ মোল্যাকে হাতেনাতে ধরা হয়। তাকে ১ বছরের কারাদণ্ড ও ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
এন কে বি নয়ন/কেএইচকে/জিকেএস