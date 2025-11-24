  2. দেশজুড়ে

নাটোরে নেসকো অফিস ঘোরাও করলো ছাত্রজনতা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নাটোর
প্রকাশিত: ০৫:৫৯ পিএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
নাটোরে নেসকো অফিস ঘোরাও করলো ছাত্রজনতা

নাটোরে বিদ্যুতের প্রিপেইড মিটার বাতিলের দাবিতে নেসকোর নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিস ঘেরাও করেছে ছাত্রজনতা।। সোমবার (২৪ নভেম্বর) সকাল থেকে শহরের আলাইপুর এলাকায় নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরের সামনে ছাত্রজনতা এই ঘেরাও কর্মসূচি পালন করে। বিকেল পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলমান আছে।

এসময় শিক্ষার্থীরা বলেন, নোসকোর ডিজিটাল মিটারের মাধ্যমে জনগণকে নিঃস্ব বানানো হচ্ছে। মিটারে টাকা রিচার্জের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন চার্জ কেটে নেয়া হয়। স্থানীয় জনগণ এই মিটার বাতিল চায়। প্রিপেইড মিটার স্থাপনের পর থেকেই নানা অনিয়মের অভিযোগ করে গ্রাহকরা নেসকো অফিসে নানা সময়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তবে সমস্যার সমাধান হয়নি।

নাটোর নেসকোর নির্বাহী প্রকৌশলী বিশাল আগারওয়াল বলেন, ছাত্ররা প্রিপেইড মিটার বাতিলসহ বেশ কয়েকটি দাবি জানিয়েছে। এটা যেহেতু মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের বিষয়, তাই মন্ত্রণালয়কে বিষয়টি অবগত করা হয়েছে।

রেজাউল করিম রেজা/এনএইচআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।