ফেনীতে বিজিবির সহায়তায় রক্ষা পেলো ৯০ শালিকের প্রাণ

ফেনীতে বিজিবির সহায়তায় রক্ষা পেলো ৯০ শালিকের প্রাণ
ফেনীর পরশুরামে ভারত সীমান্তবর্তী গুথুমা এলাকায় বাঁশের খাঁচায় বন্দি ৯০টি শালিক উদ্ধার করেছে বিজিবি।
সোমবার (২৪ নভেম্বর) দুপুরে গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিজিবি ফেনী ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
বিজিবি জানায়, পাখির খাঁচা নিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করেন এক যুবক। দেখতে পেয়ে টহলরত বিজিবি সদস্যরা তাকে ধাওয়া দেন। খাঁচাবন্দি পাখিগুলো রেখেই ভারতে পালিয়ে যান ওই যুবক। পরে খাঁচার পাখিগুলো অবমুক্ত করে বিজিবি।
বিজিবি ফেনী ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন বলেন, গাদাগাদি ভিড়ে ক্লান্ত আর নিস্তেজ ভীত ছোট ছোট শালিক পাখির প্রাণগুলো নিঃশব্দেই সাহায্য চাইছিল। টহল দলের সদস্যরা একমুহূর্ত দেরি করেননি। সাবধানে ঝুড়ি খুলে পাখিগুলো তুলে নেন, তারপর একে একে ছেড়ে দেন খোলা আকাশে। পাখিগুলোর সেই উড়ে যাওয়ার মুহূর্তটা যেন সীমান্তের বাতাসে নতুন প্রাণ ফিরিয়ে পায়।
তিনি জানান, এটা কোনো বড় অভিযান ছিল না। ছিল শুধু হৃদয়ের টান আর দায়িত্ববোধের নিঃশব্দ প্রকাশ। সীমান্তের কঠোরতার ভেতরও বিজিবি বারবার প্রমাণ করে নিরাপত্তার পাশাপাশি মানবিকতাও সহানুভূতি তাদের দায়িত্বের অংশ।
