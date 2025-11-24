নির্বাচনে সুন্নি জোটের ৩০০ আসনে প্রার্থী নিশ্চিত করা হবে: তাহেরী
বাংলাদেশ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সাংগঠনিক সচিব আল্লামা মুফতি গিয়াসউদ্দিন তাহেরী বলেছেন, আগামী জাতীয় নির্বাচনে বৃহত্তর সুন্নি জোটের পক্ষ থেকে ৩০০ আসনেই প্রার্থী নিশ্চিত করা হবে। সোমবার (২৪ নভেম্বর) দুপুরে সৈয়দপুর বিমানবন্দরে নেমে তিনি এ কথা বলেন।
গিয়াসউদ্দিন তাহেরী বলেন, সুফিবাদী সংগঠন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। এর অনুসারীরা কখনো কারও ওপর জুলুম করে না। কারও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে না। সবসময় ধর্মীয় সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী। তাই আগামী নির্বাচনে বৃহত্তর সুন্নি জোটের পক্ষ থেকে ৩০০ আসনেই প্রার্থী নিশ্চিত করা হবে।
গিয়াসউদ্দিন তাহেরী বলেন, শান্তির বার্তা দেশে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে পদার্পণ। দেশের সুন্নি মুসলমানরা যদি এক থাকে তাহলে আমরাই আগামীতে সব কয়টি আসনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করবো।
তিনি আরও বলেন, আমরা সব শান্তিপ্রিয় জনগণকে আহ্বান জানাবো, দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে সুন্নি জোটকে বিজয়ী করুন। কারণ দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হলে সবাইকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এবং বৃহত্তর সুন্নি জোটের সঙ্গে একতাবদ্ধ হতে হবে।
বিমানবন্দরে এ সময় বাংলাদেশ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের স্থানীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন। পরে গিয়াস উদ্দিন তাহেরী রংপুরে কর্মসূচিতে অংশ নিতে সড়ক পথে রওয়ানা দেন।
আমিরুল হক/এনএইচআর/জিকেএস