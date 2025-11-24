শ্রীমঙ্গলে লোকালয়ে মিললো অজগর

শ্রীমঙ্গলে লোকালয়ে মিললো অজগর
মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল থেকে প্রায় ২০ কেজি ওজনের একটি অজগর সাপ উদ্ধার করা হয়েছে।
সোমবার (২৪ নভেম্বর) উপজেলার ইছবপুর এলাকা থেকে সাপটি উদ্ধার করেন বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সেবা ফাউন্ডেশন ও বন বিভাগের সদস্যরা।
স্থানীয়রা জানান, ইছবপুর এলাকায় ঝোপঝাড় পরিষ্কার করার সময় শ্রমিকরা দেওয়ালের ওপর অজগর দেখতে পান। সাপটি দেখে তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। পরে বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সেবা ফাউন্ডেশনকে খবর দেওয়া হয়। ফাউন্ডেশনের পরিচালক স্বপন দেব সজলের নেতৃত্বে একটি দল এসে সাপটিকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে। পরে শ্রীমঙ্গল বন বিভাগের রেঞ্জ কার্যালয়ে এটি হস্তান্তর করা হয়।
শ্রীমঙ্গল রেঞ্জ কর্মকর্তা নাজমুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, অজগর সাপটিকে লাউয়াছড়া বনে অবমুক্ত করার জন্য বিট কর্মকর্তার কাছে দেওয়া হয়েছে।
