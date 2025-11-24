নৌ-বাহিনী প্রধান
নির্বাচনে সরকার ও কমিশনকে সহায়তা করবে নৌবাহিনী
নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম নাজমুল হাসান বলেছেন, বর্তমান সরকার ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচনের ঘোষণা করেছেন। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রতিটি সদস্য নির্বাচনে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং একটি অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক সহায়তা করবে।
সোমবার (২৪ নভেম্বর) বেলা ১১টায় বানৌজা শের-ই-বাংলা প্যারেড গ্রাউন্ডে ৪১৭ জন নবীন নাবিকের দীর্ঘ ২২ সপ্তাহ সামরিক প্রশিক্ষণ শেষে সমাপনী মনোমুগ্ধকর কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।
এম নাজমুল হাসান বলেন, সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে দেশের আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং সার্বিকভাবে জনগণের জানমাল বজায় এবং সার্বিক নিরাপত্তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০২৪ সালের জুলাই মাস থেকে ইন এইট টু সিভিল পাওয়ারের আওতায় অসামরিক প্রশাসনকে সহায়তার জন্য নৌবাহিনী তার দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকায় মোতায়েন রয়েছে।
এ সব এলাকায় নিয়োজিত নৌসদস্য গন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা এবং এলাকা সমূহের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সব ভূমিকা পালন করে দেশবাসীর কাছে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে।
তিনি আরও বলেন, চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল পরিচালনার দায়িত্ব সরকার চট্টগ্রাম জয়দেব লিমিটেডের ওপর ন্যস্ত করেছে। এতে অল্প সময়ের মধ্যে কন্টেইনার হ্যান্ডেলিং-এর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে গতিশীলতা এসেছে সামগ্রিক অর্থনীতিতে।
এসময় নৌবাহিনী সদর দপ্তরের পিএসওরা, উচ্চপদস্থ সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তারা, পটুয়াখালী, বরিশাল ও খুলনা অঞ্চলের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং নবীন নাবিকদের অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।
