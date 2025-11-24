মেহেরপুর-২ আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে বিএনপির একাংশের বিক্ষোভ
মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে দল মনোনীত প্রার্থীকে পরিবর্তন করে জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বিএনপির একাংশের নেতাকর্মীরা।
সোমবার (২৪ নভেম্বর) বিকেলে গাংনী বাসস্ট্যান্ড থেকে এই বিক্ষোভ মিছিলটি বের করা হয়। মিছিলটি প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় একই স্থানে গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে মাধ্যমে শেষ হয়।
সমাবেশে বক্তারা বলেন, জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে মনোনয়ন না দিলে আমাদের আন্দোলন বন্ধ হবে না। যতদিন না মনোনয়ন পরিবর্তন করা হবে ততদিন আমাদের আন্দোলন চলবে। তারা আরও বলেন, মেহেরপুর জেলার জনপ্রিয় নেতা জাভেদ মাসুদ মিল্টন। তাই দলের ও সাধারণ জনগণের স্বার্থে তাকেই মনোনয়ন দিতে হবে।
বিক্ষোভ মিছিলে উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দাল হক, পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলাসহ জেলা, উপজেলা, পৌর বিএনপি ও বিভিন্ন ইউনিয়ন বিএনপি এবং অঙ্গসহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী বিক্ষোভে অংশগ্রহন করেন।
আসিফ ইকবাল/কেএইচকে/জিকেএস