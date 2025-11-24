নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে বিয়ে বৈধ নয়: ফরিদপুরের ডিসি

নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে বিয়ে বৈধ নয়: ফরিদপুরের ডিসি
ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক (ডিসি) মোহাম্মদ কামরুল হাসান মোল্যা বলেছেন, নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে বিয়ে সম্পন্ন করা কোনোভাবেই বৈধ নয়। এ বিয়ের আইনি স্বীকৃতি নেই। এটি প্রতারণা ও দণ্ডনীয় অপরাধ।
সোমবার (২৪ নভেম্বর) দুপুরে চরভদ্রাসন উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের হলরুমে বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে অংশীজনদের নিয়ে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। সভায় জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, শিক্ষাথী, সাংবাদিক, এনজিও কর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।
জেলা প্রশাসক বলেন, ‘বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে নিয়মিত সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি আইন প্রয়োগে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। বাল্যবিয়ে রোধে ভ্রাম্যমাণ আদালতসহ সব ধরনের আইনি ব্যবস্থা আরও জোরদার করার ঘোষণাও দেন।
সভায় বক্তারা বলেন, বাল্যবিয়ে শুধু একটি আইনি অপরাধ নয়; এটি শিশুর শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য, শিক্ষাজীবন ও সমাজে দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে পরিবার, সমাজ ও প্রশাসনের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন চরভদ্রাসন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রজিউল্লাহ খান, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. হাফিজুর রহমান, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ইমরান হোসেন, গাজিরটেক ইউপি চেয়ারম্যান ইয়াকুব আলী, সাংবাদিক আব্দুস সবুর মোল্লা (কাজল) ও লিয়াকত আলী, আব্দুস সালাম মোল্লা।
অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা জাহিদ তালুকদার। সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মনিরা খাতুন।
এন কে বি নয়ন/এসআর/জিকেএস