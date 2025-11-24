  2. দেশজুড়ে

ধানের শীষ যখনই দাঁড়ায় তখনই জেতে: এ্যানি

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি লক্ষ্মীপুর
প্রকাশিত: ০৭:৩৪ পিএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
ধানের শীষ যখনই দাঁড়ায় তখনই জেতে: এ্যানি

বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, তারুণ্যের প্রথম ভোট ধানের শীষের পক্ষে হোক। তরুণরা এতদিন ভোট দিতে পারেননি। এবার তারা ভোট দেবেন। ধানের শীষ যখনই দাঁড়ায় তখনই জেতে৷

সোমবার (২৪ নভেম্বর) সন্ধ্যায় লক্ষ্মীপুর পৌরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের করইতলা এলাকায় বিএনপি-যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল-ছাত্রদলসহ অঙ্গসংগঠনের ব্যানারে আয়োজিত ধানের শীষের পক্ষে তারুণ্যের সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেন, ২০০১ ও ২০০৮ এ আপনারা আমাকে ধানের শীষেই ভোট দিয়ে জিতিয়েছেন। এ এলাকার ঘরে ঘরে ধান, ঘরে ঘরে জিয়াউর রহমান, খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান। যার কারণে যখনই ভোট আসে তখনই ধানের শীষ জেতে।

তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান মাত্র ৩৬ বছর বয়সে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি একজন সৈনিক ছিলেন, মেজর ছিলেন। পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশে যখন যুদ্ধ, সেই যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি রণাঙ্গনে অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধ করেছেন। তার ডাকের কারণে তরুণ সমাজ যুদ্ধে নেমে পড়েছে। তাকে স্বাধীনতার ঘোষক বলা হয়।

বিএনপি নেতা বলেন, যারা আল্লাহর ওপর সন্তুষ্টি, আল্লাহর ওপর বিশ্বাস, আল্লাহর প্রতি প্রেম-ভালোবাসা না রেখে শুধু নিজের দলকে ইসলাম ব্যবহারের পন্থা হিসেবে ব্যবহার করতে চান, ওই ইসলাম আসল ইসলাম নয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য নিজাম উদ্দিন ভূঁইয়া, আবুল হাশেম, মাহবুবুর রহমান লিটন, লক্ষ্মীপুর পৌর বিএনপির সভাপতি রেজাউল করিম লিটন, বিএনপি নেতা লোকমান হোসেন, জেলা যুবদলের সভাপতি আব্দুল আলিম হুমায়ুন, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রশিদুল হাসান লিংকন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি মহসিন কবির স্বপন, সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশিদ, লক্ষ্মীপুর পৌর যুবদলের আহ্বায়ক ফয়েজ আহমেদ, সদস্য সচিব মনসুর আহমেদ, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি হাসান মাহমুদ ইব্রাহিম ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন প্রমুখ।

কাজল কায়েস/এনএইচআর/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।