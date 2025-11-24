  2. দেশজুড়ে

গৃহবধূকে ৮ মাস ধরে ধর্ষণের অভিযোগে যুবদল নেতা গ্রেফতার

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি মিরসরাই (চট্টগ্রাম)
প্রকাশিত: ০৭:৫১ পিএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে স্বামী ও সন্তানদের হত্যার হুমকি দিয়ে এক গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগে যুবদল নেতা মো. জাবেদ হোসেনকে (৩৫) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রোববার (২৩ নভেম্বর) রাতে তাকে গ্রেফতার করে।

সোমবার (২৪ নভেম্বর) তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে পুুলিশ। গ্রেফতার জাবেদ হোসেন উপজেলার ওয়াহেদপুর ইউনিয়নের মাইজগাঁও গ্রামের পলাশ মেম্বার বাড়ির ফিরোজ আহম্মদের ছেলে।

মামলার অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, মামলার বাদী উপজেলার কমলদহ বাজারের দক্ষিণ পাশে একটি ঘরে স্বামী-সন্তানসহ বসবাস করে আসছে। গত ৮ মাস ধরে স্বামী ও সন্তানদের হত্যার হুমকি দিয়ে ধর্ষণ করছে ওই গৃহবধূকে। সর্বশেষ গত কয়েকদিন আগে ওই নারী ঘরে না থাকার সুবাদে তার ১৩ বছর বয়সি মেয়েকে জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা করেন জাবেদ।

এই বিষয়ে ওয়াহেদপুর ইউনিয়ন যুবদলের আহ্বায়ক রহিম উদ্দিন বলেন, গ্রেফতার জাবেদ হোসেন যুবদলের কোনো পদে নেই, তবে যুবদলের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত।

মিরসরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুর রহমান মজুমদার বলেন, রোববার রাতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে একটি ধর্ষণ মামলা রয়েছে। তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

