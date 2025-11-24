নড়াইল-২ আসনে মনিরুলকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে মিছিল

নড়াইল-২ আসনে মনিরুলকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে মিছিল
নড়াইল-২ আসনে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলামকে বিএনপির মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার (২৪ নভেম্বর) বিকেলে নড়াইল শহরের চৌরাস্তা থেকে মিছিলটি শুরু করে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে হাসপাতাল সড়কে গিয়ে শেষ হয়।
এসময় জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম-সম্পাদক আলী হাসান, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোজাহিদুর রহমান পলাশ, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক সায়দাত কবির রুবেল, জেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক মুশফিকুর রহমান বাচ্চু, নগর বিএনপি সভাপতি তেলায়েত হোসেন বাবু, সাধারণ সম্পাদক খন্দকার ফসিয়া রহমান, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক খন্দকার মঞ্জুরুল সাঈদ বাবুসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।
নড়াইল-২ আসনে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলামকে বিএনপির দলীয় মনোনয়ন দেওয়ার জন্য বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও কেন্দ্রীয় নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান বক্তারা।
হাফিজুল নিলু/এনএইচআর/এমএস