  2. দেশজুড়ে

পাটবোঝাই ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ গেলো বাবা-মেয়ের

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পাবনা
প্রকাশিত: ০৮:৩৭ পিএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
পাটবোঝাই ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ গেলো বাবা-মেয়ের
ফাইল ছবি

পাবনায় পাটবোঝাই ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী বাবা-মেয়ের মৃত্যু ঘটেছে। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন দুই শিশু।

সোমবার (২৪ নভেম্বর) বিকেল পোনে ৫টার দিকে ঢাকা-পাবনা মহাসড়কের চব্বিশ মাইল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন মোটরসাইকেলচালক জব্দুল শেখ (৩৫) ও তার মেয়ে জুবাইয়া খাতুন (৮)।

মাধপুর হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তাফিজুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ জানায়, ঢাকা-পাবনা মহাসড়কে পাবনা থেকে কাশীনাথপুরগামী পাটবোঝাই একটি ট্রাক একই দিকে আসা মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দেয়। এতে মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকের চাকার নিচে চাপা পড়ে। এতে জব্দুল শেখ ও তার ছোট মেয়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান।

এ ঘটনায় মোটরসাইকেলে থাকা জব্দুলের ছেলে মমিন শেখ (৫) ও ভাতিজা সিয়াম শেখ (৬) গুরুতর আহত হন। তাদের পাবনা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ওসি মোস্তাফিজুর রহমান জানান, দুর্ঘটনায় জড়িত ট্রাকটি আটক করা হয়েছে। তবে চালক ঘটনার পরপরই পালিয়ে গেছেন। তাকে আটকের চেষ্টা চলছে।

আলমগীর হোসাইন নাবিল/এসআর/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।