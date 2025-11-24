  2. দেশজুড়ে

টাঙ্গাইল-৪

বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ-মিছিল

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:৩৮ পিএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
টাঙ্গাইল-৪ (কালিহাতী) আসনে বিএনপির প্রার্থীর মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার বিকেলে সাউথ আফ্রিকা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও মেয়র প্রার্থী হাবিবুর সিদ্দিকী লিটনের উদ্যোগে উপজেলার শামছুল হক কলেজের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়।

মিছিলটি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে কলেজ মাঠ এসে শেষ হয়।

এ সময় উপজেলা বিএনপির সভাপতি নজরুল ইসলাম শোভা, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, সিনিয়র সহসভাপতি মজনু মিয়া, যুবদলের ভারপ্রাপ্ত সদস্য সচিব হাসমত আলী রেজা, এলেঙ্গা পৌর যুবদলের আহ্বায়ক আব্দুল বাতেন প্রমুখ। এসময় বিএনপির অন্যান্য নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এসময় সাউথ আফ্রিকা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও মেয়র প্রার্থী হাবিবুর সিদ্দিক লিটন বলেন, সম্প্রতি টাঙ্গাইল-৪ (কালিহাতী) আসন থেকে লুৎফর রহমান মতিনকে মনোনয়ন দেওয়া হয়। কিন্তু মনোনয়ন পাওয়ার পরও মতিন কোনো গণসংযোগ কিংবা সভা করেনি। যার ফলে বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে হতাশ দেখা দিয়েছে।

এছাড়া দীর্ঘদিনের ত্যাগী নেতা বেনজীর আহমেদ টিটোকে মনোনয়ন না দেওয়ায় আমরা ক্ষুব্ধ। আমরা দ্রুতই মনোনয়ন পরিবর্তন করে টিটোকে দেয়ার দাবি করছি।

আব্দুল্লাহ আল নোমান/এনএইচআর/এমএস

