সেন্টমার্টিনে মাদকের বিনিময়ে সিমেন্ট পাচার, আটক ৯
মিয়ানমার থেকে মাদকের বিনিময়ে অবৈধভাবে বাংলাদেশি সিমেন্ট পাচারকালে সেন্টমার্টিন সমুদ্র এলাকা থেকে ৯ চোরাকারবারিকে আটক করেছে কোস্টগার্ড।
সোমবার (২৪ নভেম্বর) সকালে ছেড়াদ্বীপের দক্ষিণ পূর্ব সংলগ্ন সমুদ্র এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। কোস্টগার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, একটি অসাধু চক্র বাংলাদেশি পণ্যের বিনিময়ে ইয়াবা-মাদকসহ অন্যান্য মাদকদ্রব্য মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে পাচার করবে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সোমবার সকাল ৯টায় কোস্টগার্ড সেন্টমার্টিনের ছেড়াদ্বীপের দক্ষিণ পূর্ব সংলগ্ন সমুদ্র এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে।
এসময় সন্দেহজনক ১টি ফিশিং ট্রলার তল্লাশি চালিয়ে অবৈধভাবে শুল্ক-কর ফাঁকি দিয়ে মাদকের বিনিময়ে মিয়ানমারে পাচারের উদ্দেশে বহন করা প্রায় ২ লাখ ৪৭ হাজার টাকা মূল্যের ৪৫০ বস্তা সিমেন্টসহ ৯ জন পাচারকারীকে আটক করা হয়।
তিনি জানান, জব্দ বোট, মালামাল ও আটক পাচারকারীদের পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
জাহাঙ্গীর আলম/কেএইচকে/জিকেএস