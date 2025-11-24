মানিকগঞ্জে বাউল সমর্থকদের ওপর হামলার ঘটনায় থানায় অভিযোগ

মানিকগঞ্জে বাউল সমর্থকদের ওপর হামলার ঘটনায় থানায় অভিযোগ
মানিকগঞ্জে বাউল সমর্থকদের ওপর হামলার ঘটনায় অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের আসামি করে সদর থানায় অভিযোগ করেছেন আহত আব্দুল আলিম।
সোমবার (২৪ নভেম্বর) রাতে অভিযোগ দায়েরের বিষয়টি নিশ্চিত করেন মানিকগঞ্জ সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আমিনুল ইসলাম।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, আল্লাহকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগ তুলে আবুল সরকারের বিচার দাবিতে রোববার (২৩ নভেম্বর) সকাল ১০টার দিকে তৌহিদী জনতার ব্যানারে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। ওইদিন বেলা ১১টার দিকে আবুল সরকারের মুক্তির দাবিতে প্রেসক্লাব চত্বরে মানববন্ধনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন বাউল সমর্থকরা। এসময় শহরের সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় খেলার মাঠের পাশে বাউল শিল্পী আবুল সরকারের সমর্থকদের ওপর হামলা চালায় তৌহিদী জনতার একটি অংশ।
এসময় দুই পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে বাউল সমর্থক শিল্পী আলিম, আরিফুল ও জহিরুলসহ চারজন আহত হন। পরে পুলিশ তাদের উদ্ধার করে মানিকগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। তৌহিদী জনতার পক্ষেও একজন আহত হন। আহতরা সদর হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন।
পুলিশ কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘হামলায় আহত আব্দুল আলিম লিখিত অভিযোগ করেছেন। আমরা বিভিন্ন গণমাধ্যমের সংবাদ, সোশ্যাল মিডিয়ার ফুটেজ ও ছবি পর্যবেক্ষণ করছি। ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের শনাক্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা চলছে।’
মো. সজল আলী/এসআর/এমএস