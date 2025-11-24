মাগুরায় আগুনে পুড়লো ছাই কারখানা

মাগুরায় আগুনে পুড়লো ছাই কারখানা
মাগুরা ছাই কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। সোমবার (২৪ নভেম্বর) বিকেল ৫টার দিকে নাকোল কদমতলা ছাই কারখানায় এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। তবে এখন পর্যন্ত আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের ইউনিট কাজ করছে।
স্থানীয়রা জানান, কর্মীরা বিকেলে ছাই কারখানায় আগুন দিয়ে চালু। এ সময় ফ্যাক্টরি চিমনি থেকে আগুনের ফুলকি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পরে আগুন দেখে তারা ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেয়। এরপরই ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট আসে। প্রথমে শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিস ইউনিট ও পরে মাগুরা ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা যোগ দেয়। তখন আগুনের লেলিহান শিখা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।
মাগুরা ফায়ার সার্ভিসের পরিচালক জাহাঙ্গীর আহমেদ বলেন, আগুন নিয়ন্ত্রণ করতে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা কাজ করছে। আগুনের তীব্রতা বেশি থাকায় নিয়ন্ত্রণে বেগ পেতে হচ্ছে কর্মীদের। এই কারখানায় পাটকাঠি পুড়িয়ে কার্বন তৈরি করা হয়। পাটকাঠি থেকে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ফায়ার সার্ভিসের দুইটি ইউনিট আগুন নির্বাপণ করার চেষ্টা করা হয়। তবে মুল কারখানাটা নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। কারখানার চারপাশে বসতবাড়ি রক্ষা করা হয়েছে। কারখানার দুই পাশে স্থাপনা রক্ষার চেষ্টা করছি। আমরা আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছি।
মো. মিনারুল ইসলাম জুয়েল/এনএইচআর/এমএস