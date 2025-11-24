দিনাজপুরের পাথরখনি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা
দিনাজপুরের পার্বতীপুরের মধ্যপাড়া পাথরখনি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। ২১ ও ২২ নভেম্বর একাধিকার ভূমিকম্পের কারণে শ্রমিকদের নিরাপদে রাখতে মধ্যপাড়ায় দেশের একমাত্র ভূ-গর্ভস্থ পাথরখনিতে উত্তোলন বন্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।
সোমবার (২৪ নভেম্বর) সন্ধ্যায় পাথরখনির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) প্রকৌশলী ডি এম জোবায়েদ হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
রোববার (২৩ নভেম্বর) রাতে এক নোটিশের মাধ্যমে অনির্দিষ্টকালের জন্য খনির কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়।
ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান জার্মানিয়া ট্রেষ্ট কনসোর্টিয়াম (জিটিসি'র) অধীনে ভূ-গর্ভ থেকে প্রতিদিন তিন শিফটে এখানে পাথর উত্তোলনের কাজ করেন শ্রমিকরা। এতে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৫ হাজার টন পাথর উত্তোলন করে খনিটি।
শুক্রবার ও শনিবার ভূমিকম্পে একাধীকবার কেপে ওঠে পুরো দেশ। একই দিনে পর পর কয়েকবার ভূমিকম্পের ঘটনায় রাজধানী ঢাকাসহ দেশব্যাপী আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পেট্রোবাংলার নির্দেশে রোববার বিকেল ৩টায় শুলু হওয়া শিফট চলাকালে রাত ১০টার পর খনি কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য সব কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করে।
মধ্যপাড়া পাথর খনির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) প্রকৌশলী ডি এম জোবায়েদ হোসেন বলেন, কোনো প্রকার অপ্রতিকর পরিস্থিতি বা দুর্ঘটনা এড়াতে খনি বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তবে কয়েক দিনের মধ্যে খনির কাজ আবারও শুরু হতে পারে।
এমদাদুল হক মিলন/এনএইচআর/জিকেএস