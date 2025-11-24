  2. দেশজুড়ে

দিনাজপুরে খালেদা জিয়া গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

প্রকাশিত: ০৯:৩৭ পিএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
দিনাজপুরে প্রথমবারের মতো বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোমবার (২৪ নভেম্বর) বিকেলে দিনাজপুর গোর-এ শহীদ বড়ময়দানে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট মোফাজ্জল হোসেন দুলাল।

আয়োজক সূত্রে জানা যায়, টুর্নামেন্টে দেশের মোট ৮টি দল অংশ গ্রহণ করছে। উদ্বোধনের পর মাঠে মুখোমুখি হয়েছে বগুড়া জেলা দল ও রংপুরের সেন্টোস ক্লাব। প্রথম খেলায় রংপুরের সেন্টোস ক্লাব ১-০ গোলে বিজয়ী হয়। এছাড়া ২৭ নভেম্বর রাজশাহীর কিশোর ফুটবল একাডেমি ও দিনাজপুরের তারেক ফুটবল একাডেমি, ২৮ নভেম্বর ঠাকুরগাঁওয়ের এমসিএল ফুটবল একাডেমি ও নীলফামারীর মিহীর স্পোর্টিং ক্লাব এবং ২৯ নভেম্বর সিরাজগঞ্জের সবুজ সংঘ ইয়াংস্টার ক্লাব ও পঞ্চগড়ের টু স্টার বোদা উপজেলা ফুটবল একাডেমি মুখোমুখি হবেন। আগামী ১ ডিসেম্বর প্রথম ও ২ ডিসেম্বর দ্বিতীয় সেমি ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার আহমেদ কচি, সিনিয়র সহ-সভাপতি মোকাররম হোসেন, সহ-সভাপতি খালেকুজ্জামান বাবুসহ বিএনপিসহ অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

