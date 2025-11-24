বাগেরহাটে জামায়াতে যোগ দিলেন বিএনপির অর্ধশতাধিক কর্মী

বাগেরহাটে জামায়াতে যোগ দিলেন বিএনপির অর্ধশতাধিক কর্মী
বাগেরহাটের রামপালে বিএনপি থেকে অর্ধশতাধিক কর্মী জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন।
সোমবার (২৪ নভেম্বর) বিকেলে উপজেলার ভোজপাতিয়া ইউনিয়নের অফিসের বাজারে অনুষ্ঠিত জামায়াতের যুব সমাবেশে আনুষ্ঠানিকভাবে জামায়াতে যোগ দেন তারা।
এসময় যুব সমাবেশের প্রধান অতিথি মোংলা-রামপাল সংসদীয় আসনের মনোনীত এমপি প্রার্থী অ্যাডভোকেট মাওলানা শেখ আব্দুল ওয়াদুদ তাদের ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেন।
ভোজপাতিয়া ইউনিয়ন বিএনপির কর্মী সাগর হাওলাদারের নেতৃত্বে অর্ধশতাধিক লোকজন জামায়াতে যোগ দেন। সাগর হাওলাদার বলেন, ‘বিএনপির জন্মলগ্ন থেকে আমি ও আমার পরিবার বিএনপি করি। আজ পুরো পরিবারসহ এবং এলাকার অর্ধশতাধিক লোক নিয়ে জামায়াতে যোগ দিয়েছি।’
ভোজপাতিয়া ইউনিয়ন জামায়াতের সভাপতি শেখ আব্দুল ওয়াহেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত যুব সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন মোংলা উপজেলা জামায়াতের নায়েবে আমির কোহিনুর সরদার, ভোজপাতিয়া ইউনিয়ন যুব বিভাগের সাধারণ সম্পাদক মারুফ বিল্লাহ ও সিফাতুল্লাহ সরদারসহ অন্যরা।
আবু হোসাইন সুমন/এসআর