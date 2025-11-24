  2. দেশজুড়ে

ময়মনসিংহে হাসপাতাল-ক্লিনিকে র‌্যাবের অভিযান, ৫ লাখ টাকা জরিমানা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ময়মনসিংহ
প্রকাশিত: ১০:০৪ পিএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
ময়মনসিংহে হাসপাতাল-ক্লিনিকে র‌্যাবের অভিযান, ৫ লাখ টাকা জরিমানা

ময়মনসিংহে লাইসেন্সবিহীন ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কার্যক্রম পরিচালনার অভিযোগে বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোতে অভিযান চালিয়েছে র‍্যাব। সোমবার (২৪ নভেম্বর) ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে, চরপাড়া ও ব্রাহ্মপল্লী এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়।

এসময় ক্লিনিক, হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো লাইসেন্স নবায়ন না করা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অপারেশনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম চালানো, অনুমোদনহীন অপারেশন থিয়েটার পরিচালনা এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় নয়টি প্রতিষ্ঠানকে ৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা জরিমানা। এছাড়া তিনজনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড এবং তিনটি প্রতিষ্ঠানকে সীলগালা করা হয়। সেইসঙ্গে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে সতর্ক করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- রয়েল কেয়ার হাসপাতাল, দিবা-রাত্রি ক্লিনিক অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, নিউ নাগরিক হাসপাতাল, আধুনিক হাসপাতাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, গাজী হাসপাতাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, রুম্পা নার্সিং হোম অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, সেন্ট্রাল হাসপাতাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, দি নিউ জনতা ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড হাসপাতাল, জেনারেল হাসপাতাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারসহ আরও তিনটি প্রতিষ্ঠান।

এরমধ্যে আধুনিক হাসপাতাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কর্মচারী মতিউর রহমানকে ৭ দিনের কারাদণ্ড, গাজী হাসপাতাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কর্মকর্তা গাজী মাজহারুল আনোয়ার খোকনকে ১০ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও সেন্ট্রাল হাসপাতাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কর্মচারী মাসুম রাহাত খানকে ১০ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে ময়মনসিংহ র‌্যাব সদর দপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহ মোহাম্মদ জোবায়ের বলেন, বিভিন্ন ক্লিনিক, হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো লাইসেন্স নবায়ন না করে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অপারেশনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ায় জরিমানা, সিলগালা ও কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এছাড়া কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক করা হয়েছে।

এসময় জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়ের মেডিকেল অফিসার ডা. শারমীন ইসলাম, ময়মনসিংহ র‌্যাব-১৪ এর স্কোয়াড্রন লিডার শাহ মো. রাশেদ রাহাত, সিভিল সার্জন কার্যালয় ও র‌্যাবের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।


কামরুজ্জামান মিন্টু/কেএইচকে

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।