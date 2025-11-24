খুলনা-১ আসনে কৃষ্ণ নন্দী জামায়াতের প্রার্থী হওয়ার গুঞ্জন

খুলনা-১ আসনে কৃষ্ণ নন্দী জামায়াতের প্রার্থী হওয়ার গুঞ্জন
খুলনা-১ আসনে জামায়াতের প্রার্থী পরিবর্তনের গুঞ্জন চলছে। দলটির খুলনার ডুমুরিয়ার হিন্দু শাখার সভাপতি কৃষ্ণ নন্দীর প্রার্থী হওয়ার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার পর আলোচনায় রয়েছেন নন্দী।
দাকোপ-বটিয়াঘটা উপজেলা নিয়ে খুলনা-১ আসন। দলীয় সূত্র জানায়, আসনটি হিন্দু অধ্যুষিত হওয়ায় এ আসনে হিন্দু প্রার্থী দেওয়ার প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা চলছে। এ আসনে বিএনপি এখন পর্যন্ত কোনো প্রার্থী দেয়নি।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কৃষ্ণ নন্দী একজন ব্যবসায়ী। ডুমুরিয়া উপজেলার চুকনগর বাণিজ্যিক এলাকায় তার বাড়ি। সেখানে তার একাধিক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। তিনি ৫ আগস্টের পর থেকে দাঁড়িপাল্লার পক্ষে নির্বাচনি কার্যক্রম চালাচ্ছেন।
কৃষ্ণ নন্দী জাগো নিউজকে বলেন, ‘খুলনা-১ আসন থেকে জামায়াতে ইসলামীর দলীয় প্রার্থী হয়ে নির্বাচন করবো। আমি দলের গ্রিন সিগন্যাল পেয়েছি। হাইকমান্ড আমাকে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছে। বাকিটা দলীয়ভাবে ঘোষণা হলে সবাই জানতে পারবেন।’
খুলনা-১ আসনে দাঁড়িপাল্লার প্রার্থী মাওলানা আবু ইউসুফ। এ বিষয়ে তিনি বলেন, ‘প্রার্থী পরিবর্তনের কোনো বার্তা আমার কাছে নেই। আমাকে দলীয়ভাবে এখনো কিছু জানায়নি। তবে আমরা যে কোনো ভালো কিছুর জন্য প্রস্তুত রয়েছি।’
এ বিষয়ে খুলনা মহানগর জামায়াতের আমির অধ্যাপক মাহফুজুর রহমান বলেন, ‘খুলনার ছযটি আসনে আগেই প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। খুলনা-১ আসনে দাঁড়িপাল্লার প্রার্থী মাওলানা আবু ইউসুফ। নতুন করে কোনো আসনে কাউকে প্রার্থী করা হচ্ছে এমন কোনো তথ্য জানা নেই। কেন্দ্র থেকে এ ধরনের কোনো বার্তাও আমাদের কাছে আসেনি।’
আরিফুর রহমান/এসআর