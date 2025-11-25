নওগাঁয় ট্রাকচাপায় সেনা সদস্যের মৃত্যু

নওগাঁয় ট্রাকচাপায় সেনা সদস্যের মৃত্যু
নওগাঁর আত্রাইয়ে মাছবাহী ট্রাক ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে বাইজিদ হোসেন (২৫) নামে এক সেনা সদস্যের মৃত্যু হয়েছে।
সোমবার (২৪ নভেম্বর) রাত সাড়ে ৭টায় আত্রাই উপজেলার আত্রাই-বান্দাইখারা সড়কের চৌড়বাড়ি গ্রাম এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত বাইজিদ পাশের নাটোর জেলার নলডাঙ্গা উপজেলার দুর্লভপুর গ্রামের মোতালেব হোসেনের ছেলে। তিনি কুমিল্লার ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে কর্মরত ছিলেন। দুই মাসের ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে এসেছিলেন বলে জানা গেছে।
স্থানীয়রা জানান, আত্রাই উপজেলার আহসানগঞ্জ ইউনিয়নের কোনো একটি গ্রাম থেকে ট্রাকে মাছ নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে যাচ্ছিল। পথে চৌড়বাড়ি গ্রামের সড়কে ট্রাক ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে বাইজিদ হোসেন মারা যান। ঘটনার পর ট্রাকটি রেখে চালক পালিয়ে যান।
আত্রাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুনছুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ঘাতক ট্রাকটি আটক করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
আরমান হোসেন রুমন/এফএ/জেআইএম