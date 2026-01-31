হঠাৎ ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকলো দিনাজপুর, বিপাকে বোরো-আলু চাষিরা
হিমালয়ের পাদদেশের জেলা দিনাজপুরে কয়েক দিন তাপমাত্রা কিছুটা বাড়ার পর আজ হঠাৎ করেই ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়েছে জনপদ। কুয়াশার সঙ্গে কনকনে হিম বাতাসে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে স্বাভাবিক জনজীবন। একই সঙ্গে বোরো বীজতলা ও আলু ক্ষেত নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছেন স্থানীয় কৃষকরা।
দিনাজপুর আবহাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শুক্রবার জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ১৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কয়েক দিন টানা কড়া রোদের পর আজ শনিবার সকাল থেকেই চারদিক ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। হেডলাইট জ্বালিয়ে চলাচল করছে ট্রেন ও দূরপাল্লার যানবাহন।
এদিকে হঠাৎ এই কুয়াশা ও শীতের প্রকোপে বোরো ধানের চারা বিবর্ণ হতে শুরু করেছে। সদর উপজেলার শশরা ইউনিয়নের গহাইর গ্রামের কৃষক মোকলেছুর রহমান জানান, তীব্র শীতে চারা নষ্ট হওয়ার ভয়ে অনেকেই বীজতলা পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিচ্ছেন। আবার চারা রোপণের সময় হলেও কনকনে শীতের কারণে পর্যাপ্ত শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না।
বিরল উপজেলার কৃষক মতিউর রহমান বলেন, রোদ ওঠার কারণে স্বস্তি ফিরছিল, কিন্তু আজ আবার কুয়াশা পড়ায় আলু ক্ষেত নিয়ে বিপাকে পড়েছি। কুয়াশা অব্যাহত থাকলে আলু ও বীজতলা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তোফাজ্জল হোসেন জানান, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
