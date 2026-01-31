ভোলায় নির্বাচনি প্রচারণায় বিএনপি ও জামায়াতের সংঘর্ষ, আহত ১০
ভোলার বোরহানউদ্দিনে নির্বাচনি প্রচারণাকে কেন্দ্র করে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ থেকে ১২ জন আহত হয়েছেন।
শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার টবগী ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের মুলাইপত্তন গ্রামের চৌকিদার বাড়িতে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকাল থেকে ভোলা-২ আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী মাওলানা ফজলুল করিমের পক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছিলেন স্থানীয় নেতাকর্মীরা। টবগী ইউনিয়ন জামায়াতের আমির মাওলানা আব্দুল হালিমের নেতৃত্বে একটি দল মুলাইপত্তন গ্রামের চৌকিদার বাড়িতে ভোট চাইতে গেলে সেখানে উপস্থিত ইউনিয়ন শ্রমিক দলের নেতা মো. ইউসুফ ও তার ভাই বিএনপি নেতা আইয়ুবের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে বিষয়টি সংঘর্ষে রূপ নেয়। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১০/১২ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে বোরহানউদ্দিন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
ইউনিয়ন জামায়াতের আমির আব্দুল হালিম অভিযোগ করেন, আমরা শান্তিপূর্ণভাবে ভোট চাইছিলাম। কিন্তু শ্রমিক দল নেতা ইউসুফের নেতৃত্বে একদল লোক আমাদের ওপর লাঠিসোঁটা নিয়ে হামলা চালায়। এতে আমাদের ৬-৭ জন নেতাকর্মী আহত হয়েছেন।
অন্যদিকে অভিযোগ অস্বীকার করে শ্রমিক দল নেতা মো. ইউসুফ বলেন, আমরা প্রচারণায় বাধা দিইনি। বরং আব্দুল হালিমের নেতৃত্বে জামায়াত কর্মীরা লাঠিসোঁটা নিয়ে আমাদের বাড়িতে ঢুকে হামলা করেছে। আমাদের ৬ জন আহত হয়েছে, যার মধ্যে একজন হাসপাতালে ভর্তি।"
বোরহানউদ্দিন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান জানান, পরিস্থিতি বর্তমানে শান্ত রয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনো পক্ষ থানায় লিখিত অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত স্বাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
