নারীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ফেনীতে মহিলা জামায়াতের বিক্ষোভ

প্রকাশিত: ০৭:২৩ পিএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
নির্বাচনী কাজে নারীদের নগ্ন হামলা, হেনস্তা ও কটুক্তির প্রতিবাদে ফেনীতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে জামায়াতে ইসলামী ফেনী শহর মহিলা বিভাগ।

বুধবার (২৮ জানুয়ারি) বিকেলে শহরের শহীদ মিনার চত্বর থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয়।

মিছিলটি শহরের ট্রাংক রোড হয়ে বড় মসজিদ মোড় ঘুরে প্রেস ক্লাব হয়ে আবারও শহীদ মিনারের এসে সমাবেশে মিলিত হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ফেনী শহর মহিলা জামায়াতের সভাপতি বিবি আসমা, জেলা কর্ম পরিষদ সদস্য কুসুম আক্তার, শাহীনা আক্তার ও এবি পার্টির মহিলা বিষয়ক সম্পাদক জাহানারা আক্তার মনি প্রমুখ।

এসময় বক্তারা বলেন, নির্বাচনী কাজে নারীদের উপর সহিংসতা ও অশালীন আচরণ মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল। এর সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানান তারা।

