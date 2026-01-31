শিবগঞ্জে বিএনপির ৬০ নেতাকর্মী জামায়াতে যোগদান

শিবগঞ্জে বিএনপির ৬০ নেতাকর্মী জামায়াতে যোগদান
চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে বিএনপি ছেড়ে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেছেন ৬০ জন নেতাকর্মী। শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) রাতে উপজেলার দাইপুখুরিয়া ইউনিয়নে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দেন।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ (শিবগঞ্জ) আসনের জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী ও রাজশাহী মহানগরীর আমির অধ্যাপক ড. মাওলানা কেরামত আলী তাদেরকে ফুল দিয়ে দলে বরণ করে নেন। অনুষ্ঠানে দাইপুখুরিয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন পর্যায়ের সাবেক বিএনপি কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
জামায়াতে যোগদানকরা ব্যক্তিরা জানান, জামায়াতের সাংগঠনিক শৃঙ্খলা, জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি ও ইসলামী মূল্যবোধভিত্তিক রাজনীতি তাকে আকৃষ্ট করেছে। এসব কার্যক্রমে অনুপ্রাণিত ও সন্তুষ্ট হয়েই তারা জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেছেন।
অধ্যাপক ড. মাওলানা কেরামত আলী বলেন, দলের আদর্শ, গণতন্ত্র ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা স্বেচ্ছায় জামায়াতে যোগদান করেছেন। আমরা তাদের গ্রহণ করেছি।
তবে শিবগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব তসিকুল ইসলামের দাবি, ৬০ জনের কেউ বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নয়। এমনকি কখনোই ছিলেন না। জামায়াতে ইসলামী নাটক সাজিয়ে নিজের দলের কর্মীদের দিয়ে এসব কার্যক্রম করছে।
সোহান মাহমুুদ/কেএইচকে/এমএস