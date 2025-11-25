  2. দেশজুড়ে

গাড়িচাপায় আহত শিশু হাসপাতালে, সড়কে পড়ে রইলো বিচ্ছিন্ন হাত

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি চাঁদপুর
প্রকাশিত: ০৯:৩০ এএম, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে গাড়িচাপায় মো. রিহান খাঁন (১০) নামে এক শিশুর হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সোমবার (২৪ নভেম্বর) বিকেলে উপজেলার সদর ইউনিয়নের কৈয়ারপুল এলাকায় কুমিল্লা-চাঁদপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহত শিশুটি চাঁদপুর সদর উপজেলার লক্ষ্মীপুর মডেল ইউনিয়নের বহরিয়া গ্রামের খান বাড়ির হোসেন খাঁনের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, ঘটনার সময় শিশুটি তার দাদি মমিনা খাতুনের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় চাঁদপুর থেকে হাজীগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল। পথে কৈয়ারপুল এলাকায় অজ্ঞাত গাড়ির চাপায় শিশুটির বাম হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাৎক্ষণিক বিচ্ছিন্ন হাতের দিকে না তাকিয়ে শিশুটিকে হাজীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসা হয়।

পরে স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে হাজীগঞ্জ থানা পুলিশ কৈয়ারপুল এলাকা থেকে শিশুটির বিচ্ছিন্ন হাত উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে রেহানা আক্তার নামে হাজীগঞ্জের এক নারীর সহযোগিতায় শিশুটিকে তার দাদিসহ রাজধানীর পঙ্গু হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

হাজীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আহমেদ তানভীর হাসান এসব তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, শিশুটিকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে- যাতে তার বিচ্ছিন্ন হাতটি জোড়া দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। এসময় তিনি শিশুটি আশঙ্কামুক্ত বলেও জানান।

হাজীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মহিউদ্দিন ফারুক বলেন, বিচ্ছিন্ন হাত উদ্ধারের খবর পেয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে তথ্য নিই। পরে ঘটনাস্থল থেকে হাতটি উদ্ধার করে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া হয়।

তিনি আরও বলেন, শিশুটির পরিবারের সিদ্ধান্ত মতে পরবর্তীতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

