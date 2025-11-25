  2. দেশজুড়ে

নাটোরে নেসকোর প্রিপেইড মিটার বাতিলের দাবিতে দিনভর বিক্ষোভ-অবরোধ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:৫১ এএম, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
নাটোরে নেসকোর প্রিপেইড মিটার বাতিলের দাবিতে দিনভর বিক্ষোভ ও অবরোধ কর্মসূচি করেছে ছাত্র-জনতা। সোমবার (২৪ নভেম্বর) বেলা ১১টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এ বিক্ষোভ চলে। বিকেল থেকে শহরের আলাইপুরস্থ নেসকো অফিসের সামনে সড়কে অবস্থান নেন বিক্ষোভকারীরা। রাত ১০টায় জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার বিক্ষোভকারীদের মধ্য প্রতিনিধি নিয়ে মন্ত্রণালয়ে সঙ্গে বৈঠকের আশ্বাস দিলে বিক্ষোভকারীরা সড়ক ছেড়ে দেন।

জানা যায়, নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানির (নেসকো) প্রিপেইড মিটার বাতিলসহ ৫ দফা দাবিতে সোমবার বেলা ১১টা থেকে জেলার সর্বস্তরের ছাত্র-জনতার ব্যানারে শহরের আলা্নইপুর নেসকো অফিসের মূল ফটকের সামনে অবস্থান নেন শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষ। তারা সন্ধ্যার পর থেকে শহরের মূল সড়ক অবরোধ করেন। এর আগে দুপুর ২টার দিকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন। অপরদিকে নাটোর নেসকোর নির্বাহী প্রকৌশলী বিশাল আগারওয়াল বলেন, এটা যেহেতু মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের বিষয়, তারা মন্ত্রণালয়কে বিষয়টি অবগত করেছেন। কিন্তু বিক্ষোভকারীরা সে আশ্বাসে সন্তুষ্ট না হয়ে সড়ক অবরোধ করে রাখে। ফলে নাটোর শহরের মূল সড়ক মাদরাসা মোড় পুরাতন বাস টার্মিনাল থেকে স্টেশন বাজার পর্যন্ত সরাসরি যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এসময় স্কুলকলেজের শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ করে ক্রিকেট খেলতে দেখা যায়।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, নেসকোর প্রিপেইড মিটার প্রতিস্থাপনের পর থেকে বিভিন্ন চার্জের নামে টাকা কেটে নেওয়া হচ্ছে। এছাড়া বিদ্যুতের খুঁটি থেকে মিটার পর্যন্ত তার গ্রাহককেই কিনতে হচ্ছে। তাই অবিলম্বে নেসকোর প্রিপেইড মিটার বাতিল করে এনালগ মিটার প্রতিস্থাপন না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন আন্দোলনকারীরা।

পরে রাত ১০টার দিকে জেলা প্রশাসক আসমা শাহীন ও পুলিশ সুপার তারিকুল ইসলাম নেসকো অফিসের সামনে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন। আশ্বাসের প্রেক্ষিতে বিক্ষোভ কর্মসূচি প্রত্যাহার করা হয়। এর আগে বিএনপি ও এনসিপির প্রতিনিধিরা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেন।

এ বিষয়ে নাটোর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুবুর রহমান বলেন, নেসকোর প্রিপেইড মিটার বাতিলের দাবিতে এর আগেও আন্দোলন হয়েছিল। নেসকো কর্তৃপক্ষ না মানায় আজ পুনরায় তারা আন্দোলন করেছেন। পুলিশ তাদের দায়িত্ব সতর্কতার সঙ্গে পালন করেছেন। এসময় কোনো সহিংস ঘটনা ঘটেনি।

রেজাউল করিম রেজা/এমএন/জেআইএম

