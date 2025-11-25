বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে উত্তাল পাবনা-৩ ও ৪ আসন
বিএনপির মনোনয়ন নিয়ে অসন্তোষ যেন কাটছেই না পাবনা-৩ ও ৪ আসনে। এসব আসনে ধানের শীষের মনোনয়ন পাওয়া কৃষক দল সভাপতি হাসান জাফির তুহিন ও হাবিবুর রহমান হাবিবের মনোনয়ন পরিবর্তন চেয়ে লাগাতার কর্মসূচি পালন করছেন বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা।
পাবনা-৩ আসনে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের কাণ্ডারি হাসান জাফির তুহিনকে বহিরাগত আখ্যা দিয়ে ক্রমেই প্রার্থী পরিবর্তনের দাবি আরও জোরালো হচ্ছে। স্থানীয় প্রার্থীর দাবিতে নিয়মিতই নানা কর্মসূচি পালন করছেন বিএনপির নেতাকর্মী ও স্থানীয়রা। এরই অংশ হিসেবে ভাঙ্গুড়া উপজেলায় হাসান জাফির তুহিনের পরিবর্তে স্থানীয় প্রার্থীর দাবিতে সোমবার (২৪ নভেম্বর) মশাল মিছিল ও পথসভা করেছেন স্থানীয়রা।
বহিরাগতের ঠিকানা ভাঙ্গুড়ায় হবে না, স্থানীয় প্রার্থী চাইসহ বিভিন্ন স্লোগানে মিছিলটি ভাঙ্গুড়া শহীদ মিনার থেকে বের হয়ে ভাঙ্গুড়া বাজার ও শরৎনগর বাজার প্রদক্ষিণ শেষে রেল স্টেশন মাঠে এসে একটি পথসভায় মিলিত হয়। এর আগে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে কয়েকশ নেতাকর্মী শহীদ মিনার এলাকায় এসে জড়ো হন।
পথসভায় ভাঙ্গুড়া উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আনিসুর রহমান লিটন, পৌর যুবদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক রোকনুজ্জমান রাজিব, উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আশরাফ আলী ও সদস্য মারুফ খান সহ স্থানীয়রা বক্তব্য দেন।
এসময় বক্তারা জানান, ফ্যাসিস্টের দীর্ঘ শাসনামলে পাবনা-৩ আসনের জুলুম নির্যাতনের শিকার নেতাকর্মীদের খোঁজ খবর স্থানীয় নেতারা নিয়েছেন। অথচ সেই ত্যাগ ও অবদানকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন না করে বাইরে থেকে একজনকে এমপি প্রার্থী করা হয়েছে। এটি পাবনা-৩ আসনের মানুষ কোনোভাবেই মেনে নেবে না।
এদিকে একইদিন সন্ধ্যায় পাবনা-৪ (ঈশ্বরদী-আটঘরিয়া) আসনে হাবিবুর রহমান হাবিবের মনোনয়ন বাতিল করে ঈশ্বরদী জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক জাকারিয়া পিন্টুকে ধানের শীষের প্রার্থী করার দাবিতে মশাল মিছিল বের করেন তার সমর্থক কয়েক হাজার নেতাকর্মী। মিছিলটি ঈশ্বরদী আলহাজ্ব মোড় থেকে শুরু হয়ে ঈশ্বরদী বাসস্ট্যান্ডে এক সমাবেশে মিলিত হয়।
পথসভায় বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুদ্দিন আহমেদ মালিথা, পৌর বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব ফজলুর রহমান, সাবেক কমিশনার আনোয়ার হোসেন জনি এবং পৌর যুবদলের আহ্বায়ক জাকির হোসেন জুয়েলসহ বিএনপির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন।
বক্তারা বলেন, বিগত সরকারের মিথ্যা মামলায় নির্যাতিত, ত্যাগী ও জনপ্রিয় নেতাদের বাদ দিয়ে বিতর্কিত ব্যক্তিদের মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। হাবিবুর রহমান হাবিবকে জনবিচ্ছিন্ন দাবি করে তার মনোনয়ন পরিবর্তন করে জাকারিয়া পিন্টুকে ধানের শীষের প্রার্থী করার দাবি জানান তারা।
আলমগীর হোসাইন নাবিল/এফএ/জেআইএম