ধানক্ষেত থেকে মেছো বিড়ালের তিন ছানা উদ্ধার

প্রকাশিত: ১১:১৮ এএম, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
ফরিদপুরের সালথায় একটি ধানক্ষেত থেকে মেছো বিড়ালের তিনটি ছানা উদ্ধার করা হয়েছে। কৃষকরা ধান কাটার সময় ছানাগুলো পাওয়ার পর বনবিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

সোমবার (২৪ নভেম্বর) দুপুরে মেছো বিড়ালের তিনটি ছানা উদ্ধারের পর ফরিদপুর বনবিভাগে রাখা হয়েছে। সেখানে তাদের লালনপালন করা হচ্ছে। লালনপালন পর বড় হলে অবমুক্ত করা হবে বলে জানিয়েছে বনবিভাগ।

এর আগে রোববার (২৩ নভেম্বর) বিকেলে উপজেলার সোনাপুর ইউনিয়নের নটখোলা গ্রামের রাসেল মাতুব্বর মেছো বিড়ালের ছানা তিনটি ধানক্ষেত থেকে উদ্ধার করেন।

রাসেল মাতুব্বর জাগো নিউজকে বলেন, উপজেলার নটখোলা মাঠে ধান কাটার সময় ক্ষেতের মাঝে ছানাগুলো দেখতে পাই। তখন আমার কাছে মনে হয় ছানাগুলো মেছো বাঘের হবে। এসময় ছানাগুলোর মা দৌড়ে পালিয়ে যায়। তখন ফাঁকা জায়গায় ছানাগুলো থাকলে নিরাপদ মনে হচ্ছিল না। তাদের দেখে খুব মায়া লাগে। তখন আমি উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে যাই। পরে বন বিভাগের লোকজনকে খবর দেওয়া হয়। তারা এসে ছানা তিনটি নিয়ে যান।

বনবিভাগের ফরিদপুরের ফরেস্ট রেঞ্জার (পূর্বগঙ্গাবর্দী এসএফএনটিসি) তাওহীদ হোসেন জাগো নিউজকে বলেন, খবর পেয়ে ছানা তিনটি করে আমাদের কাছে রাখা হয়েছে। এগুলো মেছো বিড়ালের ছানা। সচরাচর দেখা যায় না। সাধারণত এরা ক্ষতিকর নয়। কৃষি জমির জমিতে ইঁদুর খায়।

তিনি আরও বলেন, ছানা তিনটির বয়স এক মাসের মতো হবে। হাঁটাচলা করতে পারে। তবে এত ছোট ছানা এই মুহূর্তে ছাড়া ঠিক হবে না। যার কারণে তাদের মাছ খাওয়ানোসহ লালনপালন করা হচ্ছে। বড় হলে নিরাপদ স্থানে অবমুক্ত করা হবে।

এ বিষয়ে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা মো. তারিকুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, মেছো বিড়ালের ছানা তিনটি আপাতত আমাদের হেফাজতে আছে। লালন-পালনের পর বড় হলে অবমুক্ত করা হবে।

