নওগাঁয় বিয়েবাড়ির খাবার খেয়ে যুবকের মৃত্যু, ১৭ জন হাসপাতালে

নওগাঁয় বিয়েবাড়ির খাবার খেয়ে যুবকের মৃত্যু, ১৭ জন হাসপাতালে
নওগাঁর ধামইরহাটে বিয়েবাড়ির খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে মোজাফফর হোসেন (৩৮) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন আরও ১৭ জন। রোববার (২৩ নভেম্বর) রাতে উপজেলার আগ্রাদ্বিগুন গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত মোজাফফর হোসেন ওই গ্রামের দলিল উদ্দিনের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রোববার রাতে উপজেলার আগ্রাদ্বিগুন গ্রামের আমিরুল ইসলামের মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রায় ৩০০ জনের খাবার আয়োজন ছিল। খাবার খাওয়ার পর ওই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের পেট ব্যথা ও বমি শুরু হয়। একপর্যায়ে একে একে অসুস্থ হতে থাকলে পরদিন সোমবার সকালে তাদের পার্শ্ববর্তী পত্নীতলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে ভর্তির পর মোজাফফর হোসেনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে রেফার করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। রাজশাহীতে নেওয়ার পথে মোজাফফরের মৃত্যু হয়।
পত্নীতলা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো. খালিদ সাইফুল্লাহ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, পোলাও খাওয়ার পর অসুস্থ হয়ে ১৮ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। এদের মধ্যে ১৭ জন এখনো ভর্তি থেকে চিকিৎসা নিচ্ছেন। একজন রাজশাহী যাওয়ার পথে মারা গেছেন বলে জেনেছি। প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছে এটি খাদ্যে বিষক্রিয়ার প্রভাবে হয়েছে।
আরমান হোসেন রুমন/এমএন/জেআইএম