শেরপুর
প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ পালনের প্যান্ডেল করতে কাটা পড়লো ২১ গাছ
শেরপুর জেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়ের ভেতরে থাকা ২১টি দেবদারু গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। এ ঘটনার ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে পরিবেশবাদী বিভিন্ন সংগঠন ও সচেতন নাগরিকরা।
রোববার (২৪ নভেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গাছ কাটার ছবি ছড়িয়ে পড়ে।
জেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগ সূত্রে জানা যায়, বুধবার (২৬ নভেম্বর) জেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগের কার্যালয়ে সারাদেশের ন্যায় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন, প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ পালন হবে। উদযাপন উপলক্ষে অফিস এলাকার ভেতরে প্যান্ডেল করা হবে। প্যান্ডেল করতে জায়গা না হওয়ায় রোববার গাছগুলো কেটে ফেলা হয়েছে।
পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী অধিকার কর্মী আরিফুজ্জামান পৃথিল বলেন, আমরা যারা সবুজবাদী, পরিবেশবাদী তারা এ গাছ কাটার সিদ্ধান্তকে অত্যন্ত মন্দ কাজ বলছি। অনুষ্ঠান করতে হলে জেলায় অনেক জায়গা আছে, এখানে গাছ কেটে কেন করতে হবে?
পরিবেশবাদী সংগঠন সবুজ আন্দোলনের শেরপুরের যুগ্ম-আহ্বায়ক জিহাদ মিয়া বলেন, সরকারি জায়গায় ও প্রাণিসম্পদ কার্যালয়ের ভেতরের এই গাছগুলো সরকারি টাকায় লাগানো হয়েছিল। তাই এই দেবদারু গাছগুলো আমাদের রাষ্ট্রীয় সম্পদ। রাষ্ট্রীয় সম্পদ কেটে ধ্বংস করায় তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।
এ বিষয়ে জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাক্তার এবিএম আব্দুর রউফ বলেন, গাছগুলো কোনো কাঠ গাছ নয়, সৌন্দর্য বর্ধনের গাছ। এগুলো আগাছা পরিষ্কার করতে গিয়ে শ্রমিকরা অনিচ্ছাকৃতভাবে কেটে ফেলেছে। তবে আমাদের প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ শেষ হলে আবারও ওখানে গাছ লাগানো হবে।
এ বিষয়ে ময়মনসিংহ বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কাজী মোহাম্মদ নুরুল কবির বলেন, প্রাণিসম্পদ বিভাগের গাছ কাটার বিষয়টি আমার জানা নাই, তাই এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারছি না।
মো. নাঈম ইসলাম/এমএন/জেআইএম