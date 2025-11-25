  2. দেশজুড়ে

সিলেটে প্রাইভেটকার-ট্রাক সংঘর্ষে যুবক নিহত, আহত ৭

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি সিলেট
প্রকাশিত: ১২:৪২ পিএম, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
সিলেটে প্রাইভেটকার ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মাহফুজ নামে এক যুবক (২৬) নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৬ জন। মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে নগরীর আম্বরখানা-এয়ারপোর্ট সড়কে লাক্কাতুড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত মাহফুজ সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর উপজেলার চেচিশেউড়া গ্রামের মকবুল হোসেনের ছেলে।

সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের এয়ারপোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মঈন উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আহতদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। দুজনকে সিলেটের একটি বেসরকারি হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) নেওয়া হয়েছে। এছাড়া তিনজনকে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

থানা পুলিশ ও ওসমানী হাসপাতাল পুলিশ বক্স সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে আম্বরখানা-এয়ারপোর্ট সড়কে একটি প্রাইভেটকার ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে হতাহত অবস্থায় সাতজনকে উদ্ধার করে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মাহফুজ নামে যুবককে মৃত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের দুইটি বেসরকারি হাসপাতালের আইসিইউতে নেওয়া হয়েছে।

সিলেট এয়ারপোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মঈন উদ্দিন বলেন, দুর্ঘটনায় হতাহতদের পরিচয় শনাক্তকরণে কাজ করছে পুলিশ। বিস্তারিত জানতে পুলিশ ঘটনাস্থলে যাচ্ছে। পরবর্তীতে বিস্তারিত জানানো হবে।



