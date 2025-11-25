  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০১:০২ পিএম, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় স্মৃতিস্তম্ভে মীর মুগ্ধের ছবিতে কালি দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। সদর উপজেলার চিনাইরে এই ঘটনা ঘটে। মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) সকালের দিকে বিষয়টি স্থানীয়দের নজরে আসে। রাত থেকে ভোর নাগাদ কোনো এক সময় এ ঘটনা ঘটেছে জানান স্থানীয়রা।

স্থানীয়রা জানান, চিনাইর আঞ্জুমান আরা স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে শহীদ মীর মুগ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে। ৫ আগস্টের পর শেখ মুজিবুর রহমানে ছবি ক্ষতিগ্রস্ত হলে ওই স্তম্ভে মীর মুগ্ধের ছবি বসানো হয়। এই ছবিটিতে রাতের আধারে কে বা কারা মুগ্ধের মুখে কালি দিয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আজহারুল ইসলাম জানান, শহীদ মীর মুগ্ধের ছবিতে কালি দেওয়া হয়েছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হচ্ছে। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।

