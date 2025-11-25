  2. দেশজুড়ে

বগুড়ায় দুই শিশুকে গলা কেটে হত্যার পর ফাঁস নিলেন মা

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক বগুড়া
প্রকাশিত: ০২:১১ পিএম, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
বগুড়ার শাজাহানপুরে দুই শিশুকে গলা কেটে হত্যা করে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন মা। সোমবার (২৪ নভেম্বর) রাতের কোনো এক সময় উপজেলার খৈলশাকান্দি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) সকালে গ্রামে এ ঘটনা জানাজানি হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মা ও দুই শিশুর মরদেহ উদ্ধার করে।

শাজাহানপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

জানা যায়, খৈলশাকান্দি গ্রামের ওই বাড়িতে শাহাদাৎ হোসেন-সাদিয়া দম্পতি দুই সন্তান নিয়ে বসবাস করতেন।

বিস্তারিত আসছে...

এমএন/জেআইএম

