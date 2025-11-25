বগুড়ায় দুই শিশুকে গলা কেটে হত্যার পর ফাঁস নিলেন মা

বগুড়ায় দুই শিশুকে গলা কেটে হত্যার পর ফাঁস নিলেন মা
বগুড়ার শাজাহানপুরে দুই শিশুকে গলা কেটে হত্যা করে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন মা। সোমবার (২৪ নভেম্বর) রাতের কোনো এক সময় উপজেলার খৈলশাকান্দি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) সকালে গ্রামে এ ঘটনা জানাজানি হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মা ও দুই শিশুর মরদেহ উদ্ধার করে।
শাজাহানপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
জানা যায়, খৈলশাকান্দি গ্রামের ওই বাড়িতে শাহাদাৎ হোসেন-সাদিয়া দম্পতি দুই সন্তান নিয়ে বসবাস করতেন।
বিস্তারিত আসছে...
