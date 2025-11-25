  2. দেশজুড়ে

৫ শতাধিক জেলে-দুস্থকে বিনামূল্যে চিকিৎসা দিলো যুবদল

প্রকাশিত: ০২:৪২ পিএম, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় পাঁচ শতাধিক প্রান্তিক জেলে ও অসহায় রোগীকে চিকিৎসা দিয়েছে কুয়াকাটা পৌর যুবদল। এসময় তাদের বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়। মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) সকাল ১০টায় কুয়াকাটা পৌরসভার লেম্বুরবন এলাকার আশ্রয়কেন্দ্র সংলগ্ন শরীফপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এই চিকিৎসা দেওয়া হয়।

আয়োজকরা জানান, ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে মেডিসিন, গাইনি, শিশু ও মা বিষয়ে অভিজ্ঞ তিনজন এমবিবিএস চিকিৎসক ও তাদের তিনজন সহযোগী এবং দুটি মেডিসিন হাউজ উপস্থিত হয়ে চিকিৎসা দেন। বিএনপির কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক এবিএম মোশাররফ হোসেন মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন।

এসময় কুয়াকাটা পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল আজিজ মুসুল্লী, কলাপাড়া উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি জাফরুজ্জামান খোকন, মহিপুর থানা বিএনপির সভাপতি আব্দুল জলিল হাওলাদার, কুয়াকাটা প্রেস ক্লাবের সভাপতি রুমান ইমতিয়াজ তুষার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কুয়াকাটা পৌর যুবদলের সভাপতি সৈয়দ মোহাম্মদ ফারুক বলেন, জনগণই দেশের শক্তি। তাদের কল্যাণে কাজ করতেই আমাদের রাজনীতি। আমাদের এই আসনে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের পদপ্রার্থী এবিএম মোশাররফ হোসেনের নির্দেশে আমরা ফ্রি চিকিৎসাসহ নানা ধরনের সেবার আয়োজন করেছি।

তিনি আরও বলেন, স্বাস্থ্যসেবা মানুষের মৌলিক অধিকার, আর সে অধিকার নিশ্চিত করতেই যুবদলের এই উদ্যোগ। ভবিষ্যতেও মানুষের পাশে থাকার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

স্থানীয় বাসিন্দা রাহিমা আক্তার রুপা বলেন, আমরা স্থানীয়ভাবে অবহেলিত। কারণ এখানে যারা রোগী তারা বেশিরভাগ কৃষক, জেলে, শ্রমিক সহ খেটে খাওয়া মানুষ। আমাদের আশপাশের প্রায় ১০টি গ্রামের রোগীরা এখানে চিকিৎসা নিচ্ছে। আমরা এই আয়োজন অত্যন্ত উপকৃত হয়েছি। তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

বিএনপি নেতা এবিএম মোশাররফ হোসেন বলেন, দেশের সংকটময় মুহূর্তে দলমত নির্বিশেষে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো নৈতিক দায়িত্ব। চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত মানুষের জন্য যুবদলের এই কর্মসূচি মানবিকতার উজ্জ্বল উদাহরণ। দিনব্যাপী ক্যাম্পে অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা ডায়াবেটিস, রক্তচাপ, সর্দিজ্বর, চর্মরোগসহ নানা সমস্যা যাচাই করে চিকিৎসা পরামর্শ দেন।

