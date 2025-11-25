কুষ্টিয়া শ্রমিক দল নেতার মরদেহ ফরিদপুরের পদ্মা নদী থেকে উদ্ধার
ফরিদপুরে পদ্মা নদীর কবিরপুর খেয়াঘাট পয়েন্ট থেকে আবেদুর রহমান আন্নু নামের এক শ্রমিক দল নেতার মরদেহ উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ।
সোমবার (২৪ নভেম্বর) রাতে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) দুপুরে মরদেহের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া গেছে।
আবেদুর রহমান কুষ্টিয়া সদর উপজেলার মজমপুর এলাকার মৃত আতিয়ার রহমানের ছেলে। তিনি কুষ্টিয়া সদর উপজেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।
পুলিশ ও নিহতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত ১৬ নভেম্বর বেলা সাড়ে ১১টার দিকে কুষ্টিয়ার হরিপুর এলাকায় পদ্মা নদীতে বাল্কহেডের ধাক্কায় নৌকাডুবির ঘটনায় নিখোঁজ হন আবেদুর রহমান। এ ঘটনায় কুষ্টিয়া সদর থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন তার স্ত্রী।
ফরিদপুর নৌ পুলিশের উপ-পরিদর্শক(এসআই) তপন কুমার জানান, মরদেহ উদ্ধার করে ফরিদপুর মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহতের স্বজনরা তার পরিচয় শনাক্ত করেছেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নৌ পুলিশ ফরিদপুর অঞ্চলের পুলিশ সুপার (এসপি) আব্দুল্লাহ আল মামুন।
তিনি জানান, ৯৯৯ নম্বরে খবর পেয়ে পদ্মা নদীর সদর উপজেলার কবিরপুর চর থেকে ভাসমান অবস্থায় মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। এ সময় মরদেহের সঙ্গে থাকা মোবাইল ফোনের সিমকার্ড দিয়ে পরিবারের নম্বরে ফোন দেওয়া হলে দুপুরে পরিবারের সদস্যরা এসে তার মরদেহ শনাক্ত করেন।
এন কে বি নয়ন/এসআর/এমএস