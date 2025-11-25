  2. দেশজুড়ে

লঞ্চঘাটে চাঁদা তোলার অভিযোগে ছাত্রদল নেতাসহ আটক ৩

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি লক্ষ্মীপুর
প্রকাশিত: ০৪:২৩ পিএম, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলার বদ্দারহাট লঞ্চঘাটে চাঁদা তোলার অভিযোগে দুই সহযোগীসহ ছাত্রদল নেতা তৌহিদুল ইসলাম নয়ন আটক হয়েছে। মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) বেলা ১১টার দিকে উপজেলার আলেকজান্ডার ইউনিয়নের আসলপাড়া বদ্দারহাট লঞ্চঘাট থেকে কোস্টগার্ড তাদের আটক করে।

উপজেলা কোস্টগার্ড কন্টিনজেন্ট কমান্ডার সফিকুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

জানা গেছে, আটক নয়ন রামগতি আ স ম রব সরকারি কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক ও চরপোড়াগাছা ইউনিয়নের তাহের বাজার এলাকার আইয়ুব আলী মাঝির ছেলে। আটক অন্য দুজনের মধ্যে আহাদ আলেকজান্ডার ইউনিয়নের আসলপাড়া এলাকার মোছলেহ উদ্দিনের ছেলে ও ইকবাল হোসেন রামগতি পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা আলা উদ্দিনের ছেলে।

রামগতি উপজেলা কোস্ট গার্ডের কন্টিনজেন্ট কমান্ডার সফিকুল ইসলাম জানান, লঞ্চঘাটে চাঁদাবাজির খবর পেয়ে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় নয়নসহ তিনজনকে আটক করে কোস্টগার্ড সদস্যরা। তাদের কাছ থেকে রসিদ বই উদ্ধার করা হয়েছে। তবে লঞ্চঘাটের ইজারার কোনো কাগজপত্র দেখাতে পারেনি তারা। পরে তাদের রামগতি থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি চলছে।

রামগতি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন বলেন, কোস্টগার্ড তিনজনকে চাঁদাবাজির অভিযোগে আটক করেছে। তাদের থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। মামলা হলে তাদের গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ঘটনাটি শুনেছি। এ ঘটনায় বিস্তারিত জেনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কাজল কায়েস/ এনএইচআর/এমএস

