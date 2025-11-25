শেরপুরে টিসিবির ২৪৮ বস্তা চাল জব্দ, ডিলার আটক
শেরপুরে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) ২৪৮ বস্তা চাল জব্দ করেছে উপজেলা প্রশাসন। এসময় নজরুল ইসলাম (৩৫) নামে এক ডিলারকে আটক করা হয়।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) বিকেলে পৌর শহরের শেখহাটি বাজারের এক গোডাউন থেকে এসব চাল জব্দ করা হয়।
আটক নজরুল সদরের পাকুরিয়া ইউনিয়নের গণই বরুয়াপাড়া গ্রামের মৃত একাব্বর হাজীর ছেলে।
অভিযান সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন থেকে শেরপুর পৌর শহরের শেখহাটি বাজারে টিসিবি পণ্য বিক্রি করে আসছিল ডিলার নজরুল ইসলাম। এদিকে গ্রাহকদের চাল না দিয়ে তা জান্নাত এন্টাপ্রাইজ নামে এক দোকানে অবৈধভাবে মজুদ করা হচ্ছিল। এমন সংবাদে অভিযান চালায় উপজেলা প্রশাসন।
অভিযানের নেতৃত্ব দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ভুঁইয়া। পরে সেখান থেকে ২৪৮ বস্তায় প্রায় সাড়ে সাদ টন চাল জব্দ করে থানায় নেওয়া হয়।
এ বিষয়ে শেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জুবায়দুল আলম জানান, এঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে টিসিবি ডিলার নজরুলকে আটক করা হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে তার বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।
