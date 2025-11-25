বিএনপি নারীবান্ধব দল: প্রিন্স
বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলেছেন, বিএনপি নারীবান্ধব দল। শহীদ জিয়া ও খালেদা জিয়া নারীদের চার দেওয়ালের ভেতর থেকে বের করে এনে জাতীয় উন্নয়নে শামিল করেছিলেন, নারী শিক্ষা, ক্ষমতায়নে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তারেক রহমান তাদের পদাঙ্ক অনুস্মরণ করে নারী জাগরণ ও উন্নয়নে মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করছেন।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) দুপুরে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলা মহিলা দলের নবগঠিত কমিটির পরিচিতি সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। হালুয়াঘাট পৌর শহরের অগ্রযাত্রা কনভেনশন সেন্টারে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
প্রিন্স বলেন, ‘মহিলা দলই হলো বিএনপির প্রচারের সবচেয়ে প্রভাবশালী বাহিনী। মহিলা দলের বোনেরা যখন বাড়ি বাড়ি যান, তখন তারা শুধু লিফলেট দেন না; তারা আশা দেন, সাহস দেন, পরিবর্তনের বার্তা দেন, ভবিষ্যৎ কর্মসূচির কথা বলেন। নারীসহ সাধারণ মানুষের সমস্যা, চাহিদা, এলাকার সমস্যা অবহিত হয়ে দলকে জানান।’
তিনি আরও বলেন, ‘অতীতে নারীদের অবস্থান সবসময় বিএনপির পক্ষে ছিল। ইনশাআল্লাহ এবারও ধানের শীষের পক্ষে থাকবে।’
উপজেলা মহিলা দলের সভাপতি হোসনে আরা নিলুর সভাপতিত্বে ও উপজেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদিকা শারমিনা খাতুনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্সের সহধর্মিণী সৈয়দা আফরোজা এমরান পাপিয়া, ময়মনসিংহ উত্তর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অধ্যাপক এনায়েত উল্লাহ কালাম, হালুয়াঘাট উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আসলাম মিয়া বাবুল, পৌর বিএনপির আহ্বায়ক হানিফ মোহাম্মদ শাকের উল্লাহ, উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক আমজাদ আলী, সদস্যসচিব আবু হাসনাত বদরুল কবীর, পৌর বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আলমগীর আলম বিপ্লব প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।
কামরুজ্জামান মিন্টু/এসআর/এমএস