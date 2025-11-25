রাশেদ খাঁন
চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজির অভিযোগ পেলে নাকে খত দিয়ে রাজনীতি ছেড়ে দেবো
গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁন বলেছেন, দুর্নীতি, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, দখলবাজির অভিযোগ পেলে নাকে খত দিয়ে রাজনীতি ছাড়ে দেবো।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) বিকেল ৫টার দিকে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার শৈলমারী বাজারে নির্বাচনি গণসংযোগকালে আয়োজিত পথসভায় এ কথা বলেন তিনি।
রাশেদ খাঁন বলেন, আগামী নির্বাচনে ভয় দেখানোর রাজনীতি চলবে না। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পরে দেশের মানুষ ভয়ের রাজনীতি আর চায় না।
তিনি বলেন, আগামী নির্বাচন হবে ইতিহাসের সেরা নির্বাচন। আগামী নির্বাচনে কেন্দ্র দখল, ভোট কারচুপির কোনো সুযোগ থাকবে না। ভয়ভীতি প্রদর্শনের কোনো সুযোগ থাকবে না। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও সেনাবাহিনী মাঠে থাকবে।
ভোটারদের উদ্দেশ্যে রাশেদ খাঁন বলেন, আমি আপনাদের ভাই, নেতা হতে আসিনি। আগামী নির্বাচনে সৎ, যোগ্য ও মেধাবী শিক্ষিত প্রার্থীকে আপনারা ভোট দেবেন। আমাকে ভোট দিতে হবে এমন নয়। আমার চেয়ে যোগ্য মানুষকে আপনারা ভোট দেবেন। আমিও তাকেই ভোট দেবো।
গণঅধিকার পরিষদের নেতা বলেন, আজ কৃষকরা সার পায় না, বীজ পায় না। শিক্ষাব্যবস্থা বিগত ১৬ বছরে ধ্বংস করে দিয়েছে আওয়ামী লীগ। কাজেই, কৃষক বাঁচাতে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা বাঁচাতে নতুন নেতৃত্বকে বেছে নিতে হবে।
পথসভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি প্রভাষক মো. সাখাওয়াত হোসেন।
এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি রিহান হোসেন রায়হান, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন, পেশাজীবী অধিকার পরিষদের সভাপতি রাসেল আহমেদ।
এম শাহজাহান/এনএইচআর/এমএস