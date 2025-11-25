দামুড়হুদায় চার ইটভাটা গুঁড়িয়ে দিলো পরিবেশ অধিদপ্তর

দামুড়হুদায় চার ইটভাটা গুঁড়িয়ে দিলো পরিবেশ অধিদপ্তর
চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় অভিযান চালিয়ে চারটি ইটভাটা গুঁড়িয়ে দিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর।
মঙ্গলবার (২৫ ই নভেম্বর) সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা পরিবেশ অধিদপ্তরের তত্বাবধানে খুলনা বিভাগীয় পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিট্রেট মমতাজ বেগম এ অভিযান পরিচালনা করেন।
অভিযান সূত্র জানা যায়, দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গার রাইসা ব্রিকস, বর্ষা ব্রিকস, চিৎলার হিরো ব্রিকস ও দেশ ব্রিকসে অভিযান চালায় পরিবেশ অধিদপ্তর। এসব ইটভাটার পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রসহ বৈধ কোনো কাগজপত্র দেখাতে না ফিক্সর্ড চিমনি ভেঙ্গে দেওয়া হয়।
এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন- চুয়াডাঙ্গা পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক নরেশ চন্দ্র বিশ্বাস, পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিদর্শক নাইম হোসেন।
অভিযানে সহযোগিতা করেন- সেনাবাহিনী, র্যাব ১২ ক্যাম্পের কমান্ডার আব্দুল ওয়াহিদ, চুয়াডাঙ্গা পুলিশ, আনসার ও চুয়াডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের একটি দল।
হুসাইন মালিক/এএইচ/এমএস