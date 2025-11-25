  2. দেশজুড়ে

শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে ঢাকা-ময়মনসিংহে ট্রেন চলাচল বন্ধ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ময়মনসিংহ
প্রকাশিত: ০৭:১৭ পিএম, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
ময়মনসিংহে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) এলাকায় রেলপথ অবরোধ করেছেন শিক্ষার্থীরা। ৪৭তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় সময় পেছানোর দাবিতে আন্দোলন করছেন তারা। এতে ঢাকা- ময়মনসিংহে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে।

মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) বিকেল পাঁচটার দিকে বাকৃবির জব্বারের মোড়ে রেলপথ অবরোধ করা হয়।

বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন ময়মনসিংহ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আকতার হোসেন।

তিনি বলেন, বিকেল পাঁচটার দিকে ৪৭তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় সময় পেছানোর দাবিতে স্লোগান দিতে দিতে বিসিএস পরীক্ষার্থীরা জব্বারের মোড়ে রেলপথ অবরোধ করে। এতে ঢাকা- ময়মনসিংহে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ময়মনসিংহ রেলওয়ে স্টেশনসহ বিভিন্ন এলাকায় ট্রেন আটকে আছে। খবর পেয়ে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তবে রেলপথ থেকে সরছে না আন্দোলনরতরা।

এর আগে শনিবার (২২ নভেম্বর) বিকেল ৫টায় একই দাবিতে একই এলাকায় রেলপথ অবরোধ করে শিক্ষার্থীরা। এতে ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এসময় ময়মনসিংহের বিভিন্ন স্থানে ঢাকাগামী তিস্তা, মহুয়া এক্সপ্রেস ও মোহনগঞ্জগামী মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস আটকে যায়। পরে রাত ৮টার দিকে বিসিএস পরীক্ষার প্রবেশপত্র পুড়িয়ে প্রতীকী প্রতিবাদ জানিয়ে অবরোধ তুলে নেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। ফলে ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে ট্রেন চলাচল শুরু হয়।

এরপর রাত ১১টার দিকে আবারও জব্বারের মোড়ে রেললাইনে অবস্থান নেয় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। এসময় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা জামালপুরের তারাকান্দিগামী যাত্রীবাহী যমুনা এক্সপ্রেস ট্রেনটি আটকে দেওয়া হয়। এতে ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটের রেল চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এমতাবস্থায়, জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হওয়ার বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় প্রশাসন শিক্ষার্থীদের বোঝানোর একপর্যায়ে এর এক ঘণ্টা পর রাত ১২টার দিকে রেললাইন থেকে শিক্ষার্থীরা সরে যায়। এসময় এই রুটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়। কিন্তু পরদিন সকাল থেকে আবারও রেলপথ অবরোধের ঘোষণা করে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা।

সে অনুযায়ী, রোববার (২৩ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বাকৃবির জব্বার মোড়ে অবস্থিত রেলপথ অবরোধ করে আবারও ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে দেওয়া হয়। দীর্ঘ সাড়ে ৮ ঘণ্টা পর রাত ৮টায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা ট্রেন যাত্রীদের ভোগান্তির বিষয়টি মাথায় রেখে মানবিক কারণে রেলপথ থেকে সরে গেলে এই রুটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

