বিসিএস লিখিত পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে দিনাজপুরে মহাসড়ক অবরোধ

বিসিএস লিখিত পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে দিনাজপুরে মহাসড়ক অবরোধ
বিসিএস ৪৭তম লিখিত পরীক্ষার সময় পুনর্র্নিধারণ ও পিএসসির সংস্কারের দাবিতে রংপুর-দিনাজপুর মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (হাবিপ্রবি) শিক্ষার্থীরা।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকসংলগ্ন রংপুর-দিনাজপুর মহাসড়ক অবরোধ শিক্ষার্থীরা। এসময় রাস্তার উভয় দিকে যানজটের সৃষ্টি হয়। যাত্রীদের দুর্ভোগের কথা বিবেচনা করে একঘণ্টা পর তার অবরোধ তুলে নেয়।
এসময় শিক্ষার্থীরা ‘সময় চাই সময় চাই, যৌক্তিক সময় চাই’, ’৪৭ এর কান্না, আর না আর না, ‘সবাই পায় ছয় মাস, আমরা কেন দুই মাস’ এ ধরনের স্লোগান দিতে দেখা যায়।
এমদাদুল হক মিলন/এএইচ/এমএস