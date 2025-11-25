খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় শিবিরের দোয়া মাহফিল

খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় শিবিরের দোয়া মাহফিল
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত সুস্থতা কামনায় পটুয়াখালীর গলাচিপায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) বাদ আসর গলাচিপা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে ইসলামী ছাত্রশিবির গলাচিপা উপজেলা শাখা এ দোয়ার আয়োজন করে।
দোয়ার আগে দেওয়া বক্তব্যে ছাত্রশিবিরের গলাচিপা উপজেলা সভাপতি কাজী খাইরুল হাসান বলেন, ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার লড়াইয়ে দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার ভূমিকা অনন্য। ফ্যাসিবাদী সরকারের নানা নির্যাতনের মধ্যেও তিনি দৃঢ়চিত্তে জনগণের অধিকার আদায়ে লড়ে গেছেন। তার আপসহীন নেতৃত্ব নতুন প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা।’
তিনি আরও বলেন, ‘অসুস্থতার কারণে তিনি (খালেদা জিয়া) বর্তমানে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন। তার দ্রুত রোগমুক্তির আশায় আমরা এই দোয়ার আয়োজন করেছি।’
দোয়া মাহফিলে উপজেলা শিবিরের বায়তুলমাল সম্পাদক মো. সিফাতুল্লাহ, গলাচিপা সরকারি কলেজ শাখার সভাপতি রফিকুল ইসলামসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
